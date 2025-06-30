VK Fest в Казани: больше, чем просто фестиваль — культурный праздник

От Басты до татарских артистов: VK Fest в Казани впечатлил зрителей

29 июня 2025 года Казань стала очередной остановкой в масштабном туре VK Fest, привлекшем более 20 тысяч зрителей. В этом году фестиваль в столице Татарстана стал не только музыкальным, но и культурным событием, которое отметилось местным колоритом и уникальной атмосферой. Место для мероприятия было выбрано с особым вниманием — Центр семьи «Казан», расположенный на насыпном полуострове с видом на Казанский кремль, стал идеальным фоном для такого феста.

Местный колорит и татарская сцена: новый взгляд на VK Fest

Особенность фестиваля в Казани заключалась в том, что он стал настоящим перекрестком культур. Впервые была открыта сцена, посвященная татарским артистам, что добавило особого колорита в общее звучание. Как отметила Зоя Новикова, организатор фестиваля, этот шаг был важен для создания атмосферы, которая соответствует ценностям региона.

«Центр семьи «Казан» — это олицетворение наших ценностей — про семью, про детей, про качественное время вместе, которое останется надолго в памяти. Сегодня я вижу огромное количество семей с детьми, мне классно наблюдать, как кайфуют одинаково и родители, и подростки, и самые маленькие наши посетители. Значит, мы всё делаем правильно», — рассказала Зоя.

На сцене татарской музыки выступили такие исполнители, как Нурминский, GAUGA, «Хижина Музыканта», Марат Яруллин и многие другие. Это было не только музыкальное событие, но и способ знакомства с местной культурой.

Автор фото: про город

Звезды российской сцены и гастрономические сюрпризы

Не обошлось и без ярких выступлений на главной сцене. На ней зрителей зажигали такие звезды, как Баста, Юлия Савичева и инди-рок группа ZOLOTO. Особенно ярким был момент, когда ZOLOTO, коллектив из Санкт-Петербурга, был встречен в Казани как родной.

«Зрители встретили нас с плакатами «Наше ZOLOTO». Мы очень благодарны за такой теплый прием». Группу «Комната культуры», чей хит «Поезда» недавно покорил чарты, казанцы также встретили с восторгом», — поделился фронтмен группы Андрей Золотухин.

Для артистов, как и для поклонников, Казань предложила немало сюрпризов. Баста, например, был приятно удивлен подарком, который ему преподнесли местные жители: скульптурой из чак-чака. Не менее оригинальный подарок получил и коллектив «Хлеб» — каждому участнику группы вручили эчпочмак с их портретами.

Автор фото: про город

«Традиции здесь живут, и это здорово, что даже на фестивале мы можем прикоснуться к культуре города», — отметил один из участников группы.

Автограф-сессии, лекции и мастер-классы: больше, чем просто музыка

VK Fest в Казани стал не только музыкальным, но и образовательным событием. Среди гостей лектория можно было увидеть известного телеведущего Дмитрия Журавлева и олимпийского чемпиона Максима Михайлова, которые делились своими знаниями о спорте и личной жизни.

Автор фото: про город

«График у нас настолько плотный, что мы только сегодня утром прилетели, но этот фестиваль стал для нас важным моментом. Мы обязательно найдем время насладиться Казанью, а пока что — наш главный “поиск” — это очень вкусный чак-чак», — улыбаясь, сказал Женя Трофимов из группы «Комната культуры».

В зоне автограф-сессий также было много внимания, особенно к популярным блогерам и комикам, таким как Арсений Попов и Антон Шастун.

«В соцсетях мы видели отклики казанцев, — рассказывал Шастун. — Мы ждали, когда увидим их вживую, и не разочарованы: люди здесь очень теплотелюбивые».

В очередь за автографами выстроились поклонники, которым удалось пообщаться с кумирами и сделать фото на память.

Автор фото: про город

Казань: родной город для всех гостей фестиваля

Завершая разговор, можно отметить, что Казань показала себя как отличный хост для такого масштабного события. Местная публика, в том числе жители и гости города, показали, как важно создавать атмосферу праздника и праздновать культуру через музыку и общение. В то время как на сцене звучала музыка, у стендов с автографами и в лекционных зонах разворачивались активные обсуждения.

«Мы любим фестивали. VK Fest — это регулярный, популярный фестиваль, и он дает нам возможность общаться с людьми, — сказал Глеб Викторов из группы «Три дня дождя». — Нам нравится, что много людей могут присоединиться к нашему творчеству».

Фестиваль прошел при полных аншлагах и стал очередным доказательством того, что Казань — это не только культурный, но и важный музыкальный центр, способный привлекать внимание зрителей со всей страны. Впереди — Санкт-Петербург и Москва, но уже сегодня Казань запомнится каждому участнику как место, где семейные ценности и культура сливаются в одном едином музыкальном потоке.