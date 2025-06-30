Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Некоторые уволенные из-за искусственного интеллекта (ИИ) сотрудники высказали недовольство по поводу компаний Google, Adobe и Dropbox. Они выражают опасения, что ИИ всё больше вытесняет людей с рабочих мест. Хотя мнения экспертов по этому поводу разделяются, реальные случаи показывают, что ИИ действительно меняет трудовую сферу — и не всегда в лучшую сторону.

Один из уволенных работников Adobe рассказал, что его перевели в команду, которая занималась генеративным ИИ, хотя он сам был против этой технологии. Он решил уйти из компании из-за разногласий с руководством и усталости от «айтишного хайпа». По его мнению, ИИ ухудшил качество работы, убрал творческий элемент и создал дополнительное давление на сотрудников.

Инженер из Google также отметил, что новички в компании начали слишком сильно полагаться на ИИ для написания кода, что привело к ошибкам и ухудшению надёжности программ.

В Dropbox, в свою очередь, было уволено 20% сотрудников, включая инженера, который занимался проектом по обеспечению стабильности работы систем. Компания решила сосредоточиться на развитии нового ИИ-продукта Dash, в результате чего стабильность старых решений отошла на второй план.

Множество сотрудников ощущают, что ИИ используется не как инструмент для улучшения работы, а как оправдание для сокращений. Руководство, по их мнению, не всегда осознаёт реальные трудности, а высказывать сомнения по поводу ИИ внутри компании становится рискованно — это может привести к потере работы.

Источник: Ferra.ru