VK представила аудиорекламу, которая не может быть пропущена

В «VK Рекламе» теперь доступен новый формат — аудиореклама. Этот инструмент позволит рекламодателям эффективнее доносить свои сообщения за счет высокого процента дослушиваний и широкого охвата аудитории.

Настройку аудиорекламы можно осуществить в разделе «Узнаваемость и охват». На этапе создания объявления, помимо самого аудиоролика продолжительностью от 5 до 30 секунд, можно добавить ссылку на рекламируемый сайт и креатив, который будет отображаться пользователю при прослушивании ролика.

Рекламодатели могут не только загружать готовые аудиофайлы, но и создавать их с помощью голосового помощника «Маруся». Для этого нужно выбрать голос озвучки, настроить текст аудиозаписи и расставить ударения и акценты. Также возможно добавить фоновую музыку, записанную в студии VK Records. Чтобы процесс создания рекламы стал проще, пользователи могут пройти короткий туториал о том, как работать с «Марусей».

Аудиореклама доступна для размещения на мобильных и десктопных устройствах в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Mail, а также в приложении «VK Музыка». Рекламные ролики нельзя пропустить, что способствует высокому проценту дослушиваний.

Как подчеркнула операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик, аудиореклама — это мощный инструмент диджитал-маркетинга, который работает на эмоциях и вовлеченности аудитории. Короткий ролик позволяет эффективно создавать ассоциации с брендом и органично вписывается в омниканальную коммуникацию с потребителями, а также может синхронизироваться с медийной или видеорекламой.

Источник: CNews