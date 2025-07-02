Археолог Майкл Доннеллан обнаружил затопленную Атлантиду в Испании

Археолог Майкл Доннеллан заявил, что ему удалось обнаружить мифическую Атлантиду, затонувшую 11,5 тысяч лет назад. Он нашел следы древней цивилизации вблизи побережья Кадиса на юго-западе Испании, сообщает Daily Mail.

Доннеллан рассказал, что искал это место в течение восьми лет с использованием гидролокатора и лидара. Он обнаружил «длинные, линейные формы», вырезанные на дне океана, которые составляют серию «огромных концентрических круговых стен». По его словам, каждая такая структура достигает в высоту более 6 метров и расположена в определенном порядке.

Археолог отметил, что внешние стены сильно повреждены, что похоже на последствия разрушительного цунами. Между ними находятся сложные каналы, а в центре расположены прямоугольные руины, которые, по его мнению, могут соответствовать описанию храма Посейдона в трудах Платона.

Вместе с командой Доннеллан совершил 20 погружений, чтобы исследовать остатки древней цивилизации.

Исследователи полагают, что это открытие может изменить восприятие Атлантиды, заставив людей воспринимать ее существование как реальность, а не миф.

Напомним, что обсуждения о существовании Атлантиды ведутся с времен Древней Греции. Известно, что информацию о потерянном острове можно найти в диалогах Платона «Тимей» и «Критий». В легенде жрец из Египта рассказывает о могущественном островном государстве, которое 9 тысяч лет назад исчезло в море. Остров якобы находился рядом с Афинами, за Геркулесовыми столпами.