Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Как сообщила «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, российское законодательство уже позволяет гражданам заключать браки начиная с 16-летнего возраста в определенных, исключительных ситуациях.

Ее комментарий последовал за предложением депутата Госдумы Михаила Иванова снизить минимальный возраст для вступления в брак с 18 до 16 лет для всех случаев.

«В соответствии с законом, брак с 16 лет уже возможен при особых обстоятельствах, например, в случае ожидания ребенка», — пояснила Волынец.

Однако она акцентировала внимание на том, что инициатива о повсеместном снижении брачного порога до 16 лет требует комплексного пересмотра всего правового поля страны, в том числе Уголовного кодекса.

«Это предмет активных дебатов, и однозначного решения здесь нет. Поскольку текущая норма права уже предусматривает вступление в брак с 16 лет, данная законодательная мера может быть признана дублирующей», — подытожила специалист.