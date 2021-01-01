В соцсетях один из пользователей выложил скрин с приложения для вызова такси в Казани и очень возмутился высоким ценам. Так, из ТЦ «Кольцо» до Меги такси стоило 302 рубля.

«Кто-нибудь может объяснить, почему такси в Казани стало по цене Московского? Куча такси! А цены нереальные!», - написал пользователь.

В комментариях жители только усмехнулись над жителем, так как для них такие цены в праздничные дни обычное дело.

«Комфорт дешевле выходит»

«Ну вообще то это не удивительно. Всегда в нг цены взлетают»

«В праздники и в не погоду всегда так»

«Бомжики привет»

«Для нищебродов автобус 30 рублей»

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