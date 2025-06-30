Найти место, где можно одновременно заниматься спортом, отдыхать и проводить время с детьми — задача не из простых. Но в Казани есть фитнес-клуб, который решает это уравнение: Maximus Global. Здесь комфортно взрослым, интересно детям и удобно всей семье.

Спорт и восстановление — под одной крышей

Клуб располагается на площади более 8000 м² и предлагает всё необходимое для тренировок любого уровня: тренажёрный зал, кардио-зал, зал единоборств, зона кроссфита, студии групповых программ, сайкл, бассейн на шесть дорожек. Для восстановления — 2 вида саун (финские и турецкие) и джакузи в бассейне и на летней террасе.

Особенность Maximus Global — в широком спектре предоставляемых услуг. Пока один член семьи занимается, другие тоже не скучают: можно отправиться в бассейн, записаться на групповое занятие или расслабиться в спа-зоне.

Семейный формат: удобно и для взрослых, и для детей

Для родителей особенно важна уверенность, что ребёнок в безопасности и с пользой проводит время. В клубе есть детское направление X-KIDS, где с детьми занимаются профессиональные тренеры разных направлений: плавание, танцы, акробатика и фитнес-программы. Пока дети заняты — у взрослых есть время для себя.

Простой и понятный сервис

Maximus Global избавлен от привычных сложностей:

• абонемент можно оформить онлайн

• заморозка — через сайт или приложение

• гибкие тарифы — в том числе корпоративные, студенческие, школьные, детские

• возможна рассрочка

• предусмотрены бонусы при переходе из других клубов.

Фитнес-перелет

В июле меняем карту другого фитнес-клуба на БЕСПЛАТНЫЕ месяцы в Maximus Global! Пришло время важных перемен! Будь и ты с нами - занимайся в фитнес-клубе Maximus Global. Адрес: Баруди, 8 Телефон: 210-11-11 Купить карту онлайн

Лето на крыше

В теплое время года работает открытая терраса с джакузи, шезлонгами, хаммамом и зоной кроссфита. Это отличная возможность совместить тренировку и отдых на свежем воздухе, не выезжая за город.

К вашим услугам широкий перечень комплексных услуг:

- тренажерный зал;

- кардио зал;

- 3 зала для групповых занятий;

- более 40 направлений групповых программ: йога, пилатес, аэробика, функциональный тренинг, танцы и многое другое;

- зал для занятий единоборствами со специальными снарядами;

- 2 вида саун (финские и турецкие);

- SPA-терраса, расположенная под открытым небом с настоящей курортной атмосферой, спортплощадкой, гидромассажными бассейнами и хаммамом;

- фитнес-бар, позволяющий отдохнуть и расслабится после интенсивных тренировок;

- детская игровая комната;

- удобная парковка, услуги автомойки по специальным ценам, прачечная, солярий и множество других услуг.

- график работы: с 6:30 до 00:30 в будни, с 7:00 до 23:00 в выходные