Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Министерство науки и высшего образования России предложило создать единый список научных журналов, публикации в которых будут учитываться при оценке работы ученых стран БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра Константин Могилевский на 13-й встрече министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, которая недавно прошла в Бразилии.

Основной темой встречи стало укрепление научного суверенитета стран объединения. Участники пришли к выводу, что нужно снизить зависимость от западных наукометрических систем, которые все еще влияют на оценку научных достижений.

Идея заключается в создании единого списка рецензируемых журналов, публикации в которых будут признаваться всеми странами БРИКС при оценке научных работ. Это поможет обеспечить более независимую и объективную оценку трудов ученых из этих стран.

Разработка списка будет осуществляться в рамках рабочей группы по социальным и гуманитарным наукам, в состав которой входят представители всех стран БРИКС. Ожидается, что первые промежуточные результаты будут представлены в конце ноября, на V Конгрессе молодых ученых, который состоится в Сочи.



Источник: РИА Новости