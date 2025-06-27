У каждого участника СВО — своя причина отправиться на фронт. Кто-то идет по зову сердца, кто-то хочет стабильности, кто-то — помочь семье. Но после возвращения домой перед каждым бойцом встаёт вопрос: что дальше? В Татарстане на него есть ответ. Здесь контракт - это не просто работа, это социальный лифт с продуманной системой поддержки на каждом этапе: от первого дня службы до возвращения к гражданской жизни.

Как республика помогает бойцам не просто служить, но и строить будущее, редакция ProKazan узнала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». О системе поддержки участников СВО рассказали начальник пункта отбора Казани Андрей Козлов, замминистра труда Наталья Бутаева и первый замглавы УФССП по РТ Альберт Ибятуллин.

Кто идёт служить — и почему

— Приходят те, кто стоит на воинском учёте и находится в запасе. Многие уже служили, кто-то работал на гражданке, кто-то оказался в поиске нового пути, — рассказывает Андрей Козлов, начальник пункта отбора Казани.

Интересный факт — почти половина новобранцев в Татарстане не местные. Едут из Сибири, с Урала, с Дальнего Востока. Привлекает не только понятная система выплат, но и чёткая организация: оформить контракт можно за сутки.

В Африканский корпус берут даже женщин — если есть медобразование. Возрастной предел — до 45 лет.

С начала этого года — более 8 тысяч участников СВО от Татарстана. За этой цифрой — тысячи причин. Но всех объединяет одно: они сделали свой выбор. И республика не просто принимает его — она даёт поддержку.

Сколько платят — и что дают на старте

— Контрактникам в Татарстане предлагают одни из самых высоких выплат в стране. При поступлении на службу — 2,1 миллиона рублей от региона и ещё 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Всего — 2,5 миллиона «на руки» при заключении контракта. Ежемесячные выплаты — от 210 тысяч рублей, в зависимости от звания и должности. Плюс предусмотрены дополнительные надбавки: за штурмовые действия, уничтожение техники и другие боевые задачи, — говорит Наталья Бутаева, заместитель министра труда.

Сборы — без беготни по магазинам. Новый боец получает полный комплект: форма, спальник, всё необходимое. Приезд и размещение тоже оплачиваются.

Оформление занимает не больше суток: медкомиссия, документы — и ты уже знаешь, где и когда будешь служить.

— Некоторые приходят за возможностью начать заново. Например, тем, кто был должен по кредитам, при заключении контракта приостанавливают исполнительные производства. Это шанс — не просто уйти на службу, а закрыть старую страницу и открыть новую, объясняет Альберт Ибятуллин.

Что ждёт семьи контрактников

Пока один служит — республика помогает семье. Детям участников СВО ежемесячно выплачивают по 20 тысяч рублей. Если семья решила провести газ к дому — можно получить компенсацию до 100 тысяч рублей по фактическим затратам.

Поддержка действует без учёта дохода. Это значит, что ребёнок может бесплатно ходить в кружки, секции, продлёнку, получать горячее питание в школе — вне зависимости от семейного бюджета. Летом — путёвки в лагеря.

Если в семье есть пожилые — им положены бесплатные соцуслуги на дому и путёвки в санаторий в приоритетном порядке.

Такая система делает выбор службы не ударом по семье, а временным этапом, в котором они не остаются одни.

Возвращение с фронта: как перезапускают жизнь

После службы людей не бросают. Закон обязывает сохранять за участниками СВО рабочие места — и большинство предприятий в Татарстане этого придерживаются. Более того, многих стараются вернуть туда же, где они работали до службы, но на другую, щадящую должность.

Если человек получил ранение или инвалидность — это не приговор. Ампутанты устраиваются в отделы продаж, на склад, в логистику. Есть случаи, когда бывших бойцов переобучают на IT-специальности, где не нужна физическая нагрузка.

Система работает точечно. Сначала — медико-социальная экспертиза, потом — индивидуальный маршрут: переобучение, трудоустройство, помощь через центры занятости. Есть и финансовая поддержка — субсидии для работодателей, чтобы те охотнее брали участников СВО на работу.

А можно и бизнес открыть

Тем, кто хочет пойти в своё дело, республика тоже помогает. Через центры занятости можно получить 145 тысяч рублей на запуск бизнеса — открыть ИП, фермерское хозяйство или, скажем, бьюти-салон.

Деньги можно получить и по соцконтракту — при этом доход самого участника СВО не учитывается, а значит, шансы на одобрение выше.

Таких историй уже десятки: в Татарстане участники СВО открывают кафе, мастерские по мебели, салоны красоты. Часто бизнесом занимается семья — жена берет на себя основные задачи, муж помогает с документами или наоборот. И это тоже форма восстановления: не просто вернуться, а начать новую главу.

Что с долгами: исполнительные производства

Для участников СВО предусмотрена приостановка исполнительных производств. Это касается большинства долгов — кроме алиментов, штрафов за преступления и коррупционных нарушений. Всё остальное можно временно заморозить.

С момента начала СВО в Татарстане уже приостановлено 20 тысяч производств — на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Это реальная поддержка для тех, кто уходит служить с кредитной нагрузкой или проблемами с долгами.

Подать заявление просто — через Госуслуги, напрямую в службу судебных приставов или на сайте. Документы может принести и кто-то из семьи. Такой механизм позволяет не только начать службу, но и выиграть время, чтобы после — вернуться в спокойный режим и решить вопросы без давления.

В Татарстане контракт — это не просто служба. Это цепочка решений, в которой учтены не только боевые задачи, но и то, что идёт после: семья, здоровье, работа, жизнь. Здесь не обещают — здесь делают.