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Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Как увеличивается пенсия у татарстанцев по дост...

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Когда жителям Татарстана исполняется 80 лет, их страховая пенсия увеличивается. В статье «Татар-информа» рассказано, на какую сумму возрастает пенсия и с какого времени происходит повышение.

Удвоенная фиксированная выплата

С достижением 80 лет пенсионеры в Татарстане начинают получать увеличенную фиксированную выплату к своей страховой пенсии по старости. Сумма выплачиваемой фиксированной выплаты удваивается: с 8 907,7 рублей до 17 815,4 рублей. Это правило не касается тех, кто получает социальную пенсию, так как её расчет отличается от страховой.

Увеличение пенсии происходит автоматически с дня рождения, а первая выплата за месяц поступает уже в следующем месяце. Для этого пенсионеру не нужно обращаться в Социальный фонд.

Если пенсионер имеет инвалидность первой группы и достиг 80 лет, доплата не назначается, так как аналогичная компенсация уже предоставляется на основе инвалидности. Таким образом, дополнительная выплата возможна при одном из двух условий:

  • достижение 80 лет

  • наличие инвалидности первой группы

Доплата за уход

Помимо увеличенной выплаты, существует возможность получения доплаты тем, кто ухаживает за пенсионером. Эта выплата полагается, если ухаживающий является трудоспособным, но не работает. Причем ухаживающим может быть не только родственник, но и любой гражданин, который не проживает совместно с пенсионером.

Источник: Татар-информ

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