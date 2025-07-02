Региональные власти просят федеральную помощь для лечения холестерина у россиян

Во многих российских регионах для лечения повышенного уровня холестерина у населения требуется федеральная финансовая поддержка, сообщает «Коммерсантъ». По данным исследования, представленного Денисом Проценко, председателем комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению, необходимость в дополнительных средствах есть в ряде субъектов, где сумма поддержки может составлять «десятки миллионов» рублей.

Исследование, проведенное среди 64 регионов, показало, что проблемы с контролем «плохого холестерина» у кардиологических пациентов требуют усилий для повышения эффективности лечения. Особое внимание уделено терапии для более 12 000 пациентов с дислипидемией, которым необходимы специальные лекарства.

Проценко отметил, что несмотря на существующий федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», в нем отсутствуют ингибиторы PCSK9 — препараты, используемые при дислипидемии. 93% опрошенных регионов подтвердили потребность в включении этих препаратов в перечень медикаментов, обеспечиваемых на льготных условиях.

Примечательно, что 65% регионов согласны на расширение перечня препаратов при условии выделения дополнительных средств, а 35% считают, что изменения возможны при сохранении текущего бюджета. Терапевт Анастасия Агаева полагает, что включение современных препаратов может значительно снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, повторных инфарктов и инсультов.

Минздрав пока не дал конкретных комментариев по расширению перечня препаратов, но отметил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» уже проводятся мероприятия по улучшению диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: forbes.ru