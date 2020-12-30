30 декабря в центре Казани на Булаке заметили настоящих «похитителей праздника». Двое неизвестных выкручивали лампочки из гирлянд над мостом.

«Подошли, открутили несколько лампочек из новогоднего оформления, пошли дальше», - пишут очевидцы в телеграм-канале Mash Iptash.

«Религия не позволила замечание сделать? Или по-быстрому в сеточку видяхи торопился залить?»

«Они же не понимают замечаний», - пишут в комментариях пользователи.

Кстати, это не единственные «вредители». На днях в микрорайоне Дербышки группа вандалов разгромила символ Нового года – елку. На данный момент специалисты еще подсчитывают причиненный ущерб. Елку, конечно же, восстановили, но вот осадочек остался.

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