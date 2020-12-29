В микрорайоне Дербышки группа вандалов разгромила новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Ночью молодые люди вырвали ветки, разбили игрушки и повредили освещение, в результате чего пострадали 8 ярусов конструкции. Так как елка светодиодная, ее повреждение приводит к отключению всей системы», - говорится в сообщении.

Вандалов полицейские задержали на месте, на данный момент оценивается нанесенный ущерб. Конструкции елки восстановили. Тем временем казанцев просят бережно относиться к объектам в елочных городках.

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