Ученые из Лондона назвали неочевидные симптомы COVID-19, на которые стоит обратить внимание. Сообщение опубликовали в издании The Daily Express.

Чтобы выявить симптомы, медики изучили жалобы пациентов. Выяснилось, что у каждого пятого не было стандартных признаков болезни - это потеря вкуса и обоняния, высокая температура и кашель. Зато они жаловались на слабость и головную боль, боль в горле, потерю аппетита, сыпь, затрудненное дыхание, делирий - бред или спутанность сознания. Причем у 20% пациентов коронавирус начался именно с нестандартных симптомов, а у некоторых - только с сыпи и делирия.

Читайте также:

Мэр Казани Ильсур Метшин не захотел пока вакцинироваться от коронавируса