Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что пока не готов сделать прививку от ковида. Его слова передает издание "Коммерсантъ".

"Я вместе с вами смотрю, слушаю и внимательно слежу за тем, когда будет самая эффективная вакцина. Когда она появится такая штука, как аспирин - чтобы точно помогала…", - сообщил он журналистам.

Он также отметил, что многие его родственники уже переболели ковидом.

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