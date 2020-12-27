Врач-педиатр детского стационара ЦГКБ N18 Казани Юрий Иванович Терешонок перенес коронавирус и рассказал об этом опыте в социальных сетях.

"Поднялся по лестнице на 3 этаж - как будто Эверест покорил", - делится он уже после болезни.

Он рассказывает, что болезнь развивалась стремительно. Сначала врач ощущал просто слабость, ломота в теле, болела спина, а потом пропало обоняние и началась одышка.

⠀"Я стал задыхаться, по ночам меня мучали кошмары. Когда понял, что не в силах сам себе помочь, решил обратиться к коллегам", - поделился врач.

После ухудшения состояния Юрия Ивановича увезли на скорой. У него была низкая сатурация кислорода в крови. Виртуальный консилиум врачей утвердил лечение препаратом "Артлегия". Течение болезни осложнялось также сопутствующими заболеваниями и ожирением.

После выписки из больницы Юрий Иванович дал себе слово похудеть и серьезно заняться здоровьем.

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