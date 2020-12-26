Российской вакциной от коронавирусной инфекцией разрешили прививаться и людям, старше 60 лет. Безопасность ее применения была подтверждена исследованиями, сообщил министра здравоохранения России Михаил Мурашко. Соответствующие изменения в инструкцию по медицинскому применению "Спутник V" уже внесены. Также министр сообщил, что во всех регионах странах началась массовая вакцинация от COVID-19.

Люди старше 60 лет могут начать принимать участие в испытаниях вакцины с субботы, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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