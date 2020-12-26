В интервью руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о нарушениях организаторов концертов и театральных постановок.

«Практически все площадки, где проводятся спектакли, концерты - все они привлекаются к ответственности. И основное правонарушение - они должны были обеспечить жесткий контроль за ношением масок гостями, пришедших на концерт или спектакль. Они могут ходить по рядам, могут выводить за пределы концертного зала, делать замечания - любыми способами», - отметила Патяшина.

В пример спикер привела концерт Элвина Грея, где зрители снимали маски и не соблюдали соцдистанцию. Ранее мы писали, что за нарушения лейбл артиста заплатит немалую сумму.

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