Специалисты Нижневартовской психоневрологической больницы выявили симптом, характерный для людей, проходящих лечение от коронавируса в домашних условиях.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, среди 168 пациентов с легким и средней тяжести течением болезни был проведен опрос. Согласно результатам, 72% респондентов отметили повышенное желание спать.

"В связи с вышеперечисленными выводами любой человек в период пандемии требует настороженности в отношении психического здоровья. Отчётливо прослеживались поведенческие реакции в виде усиления напряжённости, страха, тревоги в связи с инфицированием новой коронавирусной инфекцией. А также сам внешний вид врача (СИЗ), невозможность полного визуального контакта усугубляли данные реакции. На сегодняшний день не оставляет сомнений вывод: COVID-19 – это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период", - прокомментировали медики.

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