В Азнакаевском районе перевернулась иномарка: погиб 13-летний пассажир

Ночью на первом километре автодороги «Тумутук — Урсаево» в Азнакаевском районе Татарстана иномарка вылетела с трассы и опрокинулась в кювет. За рулем Hyundai Elantra был 36-летний мужчина, он превысил скорость. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

На заднем пассажирском сиденье ехал 13-летний ребенок. Ремнем безопасности он не пристегнулся и погиб в результате аварии.

На место происшествия выезжал Азнакаевский городской прокурор Марат Гималтдинов. Он выяснял обстоятельства случившегося.

По итогам разбирательства возбуждено уголовное дело. Водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения.