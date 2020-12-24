Австралийские ученые выяснили, как долго сохраняется действие иммунитета к коронавирусу. Об этом говорится в исследовании в журнале Science Immunology.

Исследователи брали образцы крови у пациентов с коронавирусом, результаты показали, что концентрация свободных антител к вирусу в крови начала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов.

Специалисты вводили в образцы крови испытуемых меченые кусочки вируса, анализ выявил значительную реакцию на ковид, но и позволил ученым определить, какие типы клеток реагируют на вирус. Выяснилось, что через 8 месяцев после заражения в крови формируется сильный иммунитет.

«Ученые делают вывод, что большинство вакцин должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение восьми месяцев. Так, чтобы взять пандемию под контроль, нужно, чтобы у 70% населения сформировался иммунитет. И теперь известно, что для этого есть окно как минимум в восемь месяцев», - пишет РИА Новости со ссылкой на ученых.

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