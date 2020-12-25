Специалисты заявили, что алкоголь опасен для переболевших коронавирусом. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на врача-психиатра Игоря Лазарева.

По словам медика, коронавирус провоцирует образование тромбов, точно такой же процесс запускается во время интоксикации алкоголем, что может привести к остановке сердца. Опасно и похмелье – оно вызывает обострение болезни пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

Также в зоне опасности при употреблении алкоголя остается нервная система, у больных эпилепсией на фоне отравления алкоголем может начаться припадок. Людям с неврологическими расстройствами спиртные напитки вообще противопоказаны.

Врачи рассказал о нескольких правилах новогоднего застолья – нужно хорошо выспаться, не смешить алкоголь, во время застолья нужно выдерживать паузу между тостами не менее 30 минут.

К другим новостям:

- Жительница Татарстана рассказала жуткую историю, как на ее 10-летнюю дочь напала стая собак. Она пожаловалась в исполком.

- И такое бывает... на заправке в Казани водитель и автоледи поругались из-за очереди к колонке.