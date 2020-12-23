Житель дома на улице Белинского, в котором ночью произошел большой пожар, считает, что возгорание могло произойти из-за пьяного соседа. Об этом житель написал в социальных сетях.

"Все из-за алкаша который был пьян и не понятно конкретно из-за чего именно пошло возгорание. Мы с огромным трудом успели выбраться. Все произошло за считанные минуты. Надышались до ужаса. А наши соседи с трехмесячным ребёнком остались взаперти и не смогли выбраться без помощи МЧС.

Столько людей пострадало из-за одного козла который просто был пьян. Это безумно страшно. Даже подумать не могла, что с нами такое может произойти. Теперь я не знаю как мы будем жить, потому что ни света ни воды ни отопления не будет" - рассказывает житель горевшего дома.

Казанцы в комментариях делятся своими историями, когда соседи, злоупотребляющие спиртным, становились причиной пожара.

"У нас были такие соседи-алкаши, у них 4 раза дом горел, умерли не от пожара", - пишет женщина.

"Такая же была ситуация, этот отброс выжил, конечно же. Все страдали кроме него, дальше пил, жил без двери, пожарные вынесли", - рассказывает похожую историю еще одна жительница Казани.

При этом не все комментаторы поддержали автора: мужчина написал, что каждый имеет право самостоятельно выбирать образ жизни.

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