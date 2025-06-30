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The Conversation: За 20 лет на Земле началось большее поглощение тепла

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Учёные обнаружили, что энергетический баланс Земли нарушился: количество тепла, которое выходит из атмосферы, стало меньше, чем поступает. Недавнее исследование показало, что за последние 20 лет этот дисбаланс увеличился примерно в два раза. Об этом сообщили специалисты из Исследовательского центра изменения климата Сиднейского университета, а также из Тулузского и Стокгольмского университетов, включая Стивена Шервуда, Бенуа Мейссиньяка и Торстена Маурицена в статье для издания The Conversation.

Исследования показали, что в середине 2000-х годов энергетический баланс Земли составлял около 0,6 Вт на квадратный метр в среднем, а в последние годы этот показатель увеличился до примерно 1,3 Вт на квадратный метр. Это означает, что энергия накапливается вблизи поверхности планеты в два раза быстрее.

Какие последствия могут быть от этих изменений? Учёные полагают, что такие изменения могут ускорить наступление климатических изменений, возможно, быстрее, чем предполагается в научных прогнозах.

Исследователи призывают сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и активно задуматься о том, как замедлить или остановить процесс глобального потепления, сообщает "Вокруг Света".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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