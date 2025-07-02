РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

В православной традиции после причастия существует несколько правил, которых следует придерживаться. Представители Русской православной церкви пояснили, какие действия допустимы, а какие — нежелательны.

Перед причастием важно соблюсти два основных запрета: не есть и не пить после полуночи (за исключением больных), а также не креститься перед чашей, пока не выполнены обрядовые действия — запивка и целование руки священника. Эти элементы считаются обязательными.

После причастия не стоит делать земные поклоны — это жест покаяния, а в день таинства православные должны испытывать радость и благодарность за то, что Христос вошел в их сердце.

Также в этот день следует избегать алкоголя, переедания, пустых разговоров и громкого смеха. Священники напоминают, что важно сохранить благоговейное состояние и провести день в молитве, духовном чтении и уединении, а не в шумных компаниях или на развлекательных мероприятиях.

Источник: Akpars.ru