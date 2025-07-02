Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Что можно и нельзя делать после причастия: объя...

Подписаться на Дзен.канал

В православной традиции после причастия существует несколько правил, которых следует придерживаться. Представители Русской православной церкви пояснили, какие действия допустимы, а какие — нежелательны.

Перед причастием важно соблюсти два основных запрета: не есть и не пить после полуночи (за исключением больных), а также не креститься перед чашей, пока не выполнены обрядовые действия — запивка и целование руки священника. Эти элементы считаются обязательными.

После причастия не стоит делать земные поклоны — это жест покаяния, а в день таинства православные должны испытывать радость и благодарность за то, что Христос вошел в их сердце.

Также в этот день следует избегать алкоголя, переедания, пустых разговоров и громкого смеха. Священники напоминают, что важно сохранить благоговейное состояние и провести день в молитве, духовном чтении и уединении, а не в шумных компаниях или на развлекательных мероприятиях.

Источник: Akpars.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Татьяна Москалькова помогла бизнесмену из РТ вернуть бизнес

Гид по скидкам Казани

день назад

Где жить казанцам: гид по квартирам, в которых захочется остаться

через сколько можно вызвать клининг после дезинсекции

Не у нас

день назад

Бывшие сотрудники крупных компаний рассказывают, как ИИ заменяет людей

Интересное в Казани

2 дня назад

Maximus Global — фитнес, который подходит всей семье

перенос дома на другое место в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Верховный суд РТ освободил экс-главного конструктора казанского ОКБ

Новости Татарстана

18 часов назад

Волынец считает предложение о снижении брачного возраста избыточным

Не у нас

день назад

Россия предложила список научных журналов для БРИКС

Не у нас

день назад

Старообрядцы смогут избежать службы в армии до 2030 года

Новости Татарстана

день назад

На проект второй ветки метро Казани направят 280,8 млн рублей
Новости Татарстана
44 минуты назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Новости Татарстана

34 минуты назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Гид по скидкам Казани

день назад

Улыбка без страха: стоматологии Казани, которым доверяют тысячи пациентов

Не у нас

39 минут назад

В Челябинске испытали прототип "парящего" поезда

Не у нас

39 минут назад

В Китае палеонтологи описали новый вид древнего ящера, которому 260 млн лет
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
18 часов назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

54 минуты назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Новости Татарстана

59 минут назад

Эрдоган отметил вклад Минниханова в развитие связей с исламскими странами

Не у нас

час назад

Африканские страны становятся новыми туристическими направлениями для россиян
Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев з...
Интересное в Казани
5 дней назад

Спать с врагом: что скрывают подушки казанцев за белоснежными наволочками