19 декабря на трассе Казань-Малмыж произошло смертельное ДТП. Пьяный водитель машины «Инфинити» врезался в машину «Шевроле Круз», за рулем которой была 24-летняя беременная девушка. В результате ДТП девушка погибла, пять участников аварии были доставлены в больницу.

20 декабря по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

«Глава прокуратуры поручил районному прокурору обеспечить надзор за ходом предварительного следствия. Дело взято на контроль и в аппарате прокуратуры Татарстана», - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ДТП произошло в выходные, позже появилась информация, что погибшая девушка была беременна, а также у нее уже был ребенок.