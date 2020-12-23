Ночью в Казани горел дом № 27 по улице Белинского. Сообщение о задымлении поступило в 21:55. Приехав на место, пожарные установили, что происходит горение в квартире на четвертом этаже. Для спасения жильцов пришлось устанавливать автолестницу в окно 5 этажа.

Возгорание потушили в 22:18: его площадь составила 20 кв.м.

Из горящего дома огнеборцы спасли 11 человек, из них два ребенка полутора и семи месяцев. Полуторамесячный ребенок и неходячий мужчина направлены в больницу, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

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