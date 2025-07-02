Ученые назвали микробы, которые изменяют поведение человека

Ученые рассказали о патогенных микроорганизмах, которые при попадании в организм могут изменить поведение человека и даже привести к смерти. Одними из наиболее известных являются кишечные бактерии, которые могут влиять на психическое состояние, вызывая депрессию и тревогу.

Токсоплазмоз, инфекция, которой заражены около 80% населения Земли, также влияет на поведение человека, передаваясь через контакт с животными. Влияние на психику может быть схоже с воздействием кишечных бактерий.

Еще одной опасной инфекцией является бешенство, вирус которого поражает центральную нервную систему и может привести к смерти. Он передается через слюну при укусе зараженного животного. Также опасной является бактерия Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг через нос и может быть подхвачена в водоемах.

Малярия, поражающая эритроциты крови, и грипп, который заставляет зараженного человека пытаться больше взаимодействовать с окружающими, тоже изменяют поведение.

Источник: akpars.ru