Школьница покончила с собой в 2019 году, дело было возбуждено, но позже закрыто. Теперь следователи проверят причастность к произошедшему женщины, которая живет по соседству с семьей погибшей. Подробности корреспонденту ProKazan.ru рассказала мама девочки.

Он сказал, что праздновать люди все равно будут, и нет смысла запрещать это делать в кафе и ресторанах. К этому глава РТ призвал власти муниципалитетов республики.

Суды по делу Айрата Исхакова продолжаются уже несколько месяцев, и чего корреспондент ProKazan.ru там только не услышал. На днях, например, в показаниях свидетелей по вопросу фиктивного трудоустройства работников появилось упоминание партии "Единая Россия".

О таком "подарочке" на своей ежегодной онлайн-конференции объявил вчера Владимир Путин. Как обычно, деньги достанутся не всем: только семьям, в которых есть ребенок до 8 лет. Остальные, видимо, плохо себя вели в уходящем году.

Девушка опубликовала в своем "Инстаграм" рассказ о том, как три года назад она бесплатно красила певицу перед концертом в Казани. Взамен она хотела фото после макияжа, а получила "дыхание коньяком", клубы дыма в лицо и порцию хамства.