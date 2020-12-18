Эльмира Первякова, визажист из Казани, рассказала в своем "Инстаграм" о негативном опыте работы с Ольгой Бузовой.

По словам Эльмиры, красила певицу она три года назад, но обнародовать рассказ смогла только сейчас. Началось все с того, что организатор концерта попросил девушку приехать к гостинице "Мираж", однако сама Бузова раскричалась после того, как визажист пришла к ней.

"Я же сказала подъезжать в концертный зал в гримерку!! Что ОНА здесь делает?!». Я была в шоке. Стояла остолбеневшая. О.Б. посмотрела на меня и сказала: «Ресницы-то у тебя накладные есть?»", - делится Эльмира.

В итоге ей пришлось ехать в концертный зал и ждать артистку там. Когда Бузова все-таки приехала, ей не понравился барный стул, на котором ее должны были красить, она потребовала обычный, из-за чего визажисту пришлось, по ее же словам, "стоять на коленках и красить в три погибели". Также певица все время смотрела в телефон, из-за чего накрасить нижнее веко оказалось очень сложно.

После Бузова попросила налить ей "чего покрепче", а затем и вовсе потребовала кальян, выдыхая клубы дыма прямо в лицо девушке. Также Эльмира пояснила, что красила звезду бесплатно, ради совместного фото после макияжа, но и за этим фото ей пришлось отстоять очередь, так как Бузова ее просто прогнала.

В итоге, как пишет визажист, продюсер предложил ей ездить по городам во время тура и красить артистку, так как той понравилось.

"Я отказалась. Думаю, вы понимаете, почему. Могу сказать, это было ужасно. На все дальнейшие предложения разных организаторов накрасить кого-либо из звезд, которые приезжали в Казань, я отказывала", - резюмирует Эльмира.

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