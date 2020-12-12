Запретить торговлю разливным пивом и пивными напитками в жилых домах просит Госалкогольинспекция Татарстана. С инициативой на заседании Госсовета выступил замруководителя отдела административной и судебной практики ведомства Ильяс Жамалетдинов.
Речь идет непосредственно о торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, в пристроях к ним, а также в отдельно стоящих зданиях, расположенных во дворах многоэтажек. Жамалетдинов пояснил, что речь идет не о полном запрете торговлей спиртным, а о разливном пиве и пивных напитках. Он отметил, что такие магазины становятся "точками притяжения лиц, которые ведут асоциальный образ жизни".
Инициатива будет рассмотрена; однако напомним, что ранее на 17-м заседании Госсовета РТ в конце ноября парламентарии отклонили законопроект, запрещающий продажу спиртного в нежилых помещениях в многоквартирных домах.
Как показал опрос, жители Казани такую идею в большинстве своем поддерживают.
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