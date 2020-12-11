То, что главный Дед Мороз всея Руси живет в Великом Устюге, знает даже ребенок. Но уже с середины декабря на улицах всех городов то тут, то там появляются дедушки в красных костюмах, валенках и с посохом. В этом году они, правда, еще и в масках.

Редакция ProKazan.ru решила расспросить одного из Дедов Морозов и узнать, что заставляет его тратить новогодние праздники на поездки по квартирам, поменялось ли что-то в этом году из-за пандемии коронавируса и как скрыть от ребенка правду о сказочном герое, когда в шкафу висит новогодний костюм.

"Я помощник, а есть настоящий Дед Мороз"

"У меня другая работа есть, и это все - просто хобби", - говорит нам сразу Дед Мороз с восемнадцатилетним стажем.

Чтобы не быть случайно узнанным детьми, он пожелал остаться засекреченным, поэтому на все вопросы редакции ответил анонимно.

"Первый раз я попробовал нарядиться в 17 лет. У меня этим занимался дядя. Он этим начал заниматься одним их первых в Казани. Однажды по-родственному позвал, - смеется наш собеседник. - Со временем это вошло в некую привычку, традицию. Ты получаешь позитивные эмоции уже с 23-его числа. Каждый день ты в этом новогоднем чувстве, в предвкушении праздника".

Дедом Морозом наш герой подрабатывает уже более 18 лет. К своему увлечению привлек даже жену - на роль Снегурочки. Однажды планирует привлечь и 8-летнего сына. Однако пока рассказывать детям о своем новогоднем хобби не спешит - не хочет разрушать детскую веру в волшебство.

"У меня двое детей, но для них Дедом Морозом я не представляюсь. Специально просил коллег, чтобы они приходили, наряжались, поздравляли. Они, конечно, видели костюмы, я сыну говорю: "Я помощник, а есть настоящий Дед Мороз", - делится лайфхаками по сохранению веры в Деда Мороза наш герой.

Однако в том, что его дети по-прежнему верят, он уже сомневается. Дед Мороз вспоминает, что сам разочаровался, когда однажды в детстве не получил желанный подарок. Подобное случилось и с его детьми.

"Сам я перестал верить в школе, когда писал у бабули, какой подарок хочу, а под утро его не находил. Тогда и перестал верить. И мне кажется, у наших детей произошло то же самое. В прошлом году они плохо себя вели, и мы с женой решили их бортануть и ничего не подарили. Дали по сладкому подарку и все. Сам подарок, конечно, подарили позже, но не на как на Новый год от Деда Мороза. Они такое шоу устроили! Дочка просто не захотела Новый год встречать, а сын до сих пор нас конфетами этими подкалывает. Так что думаю, вера их разрушилась", - делится Дед Мороз с грустью.

К сожалению, большинство детей наших читателей уже тоже не верит в сказочного персонажа. К такому выводу мы пришли после проведенного редакцией опроса.

"Фу, 10-й айфон, я 11-й хотел"

Бывать сказочным персонажем нашему герою выпадает и в частных квартирах, и на корпоративах, и на детских утренниках в садиках. Однако за почти 20 лет работы он, что кажется удивительным, почти не сталкивался с негативом от людей. Теперь он стремится развеять мифы о пьяных Дедах Морозах, сорванных бородах и вероломных ценах на услугу.

"В принципе, Дед Морозом всегда оставались все довольны. 2 тысячи за шоу и эмоции детей - не так уж много. Бывают, конечно, курьезные случаи, например, когда дети слишком избалованные. Они ничему не рады, ничьим выступлениям. И подарку-то даже не рады. Вроде: "Фу, 10-й айфон, я 11-й хотел". Зачастую они просто хотят получить подарки. Те, кто как-то попроще, где по-простому живут, там дети гораздо больше радуются. Иногда бывало заходишь, а некоторые дети, чаще всего маленькие, пугаются тебя. Могут залезть под стол или под стул и начать реветь. Приходится как-то разговаривать с ребенком, например, про любимые игрушки. Были случаи, кого-то долго ждешь или сам приходишь, а детей нет. Или было такое, что кто-то из родителей оказывается сам не в курсе. В итоге детям искать мешок с подарками, а мешок-то пустой. Никто ничего не положил. Это бывает там, где родители в разводе и общаются не так тесно. Однажды был конфликт в детском садике. Всем все понравилось, но воспитательница изначально была как-то негативно настроена. Кстати, конфликтов с алкоголем на моем опыте не случалось. Я не видел, чтобы Деды Морозы пили. Все равно все за рулем ездят, где тут пить", - делится с корреспондентом Дед Мороз.

"Такая борода, что в толщину как 25 масок"

"В этом году я решил не быть Дедом Морозом, - отмечает герой. - Нет какого-то дикого желания, запала, к тому же вся эта ковидная обстановка не самая располагающая. На основной работе в этом году устал, и хочу Новый год в свое удовольствие прожить".

Он делится, что даже для детей в этом году не станет заказывать шоу - опасается заражения и предпочитает лишний раз не рисковать.

"Коронавирус определенно внес коррективы в наши планы. Справку эту с антителами и тестом явно могут подделать, а болезнь принесут, лечись потом. Так что лучше не рисковать и встретить спокойно дома", - рассказывает Дед Мороз.

Другие форматы он для себя не хочет рассматривать, однако отзывается о них с интересом.

"В этом году, оказывается, можно вызывать Деда Мороза безопасно. То есть он как бы "приходит", только онлайн. Я думаю неплохой формат. А еще предлагают шоу на улице. Дети также рассказывают стихи, получают подарки, и это даже было бы более адекватно, чем дома. Кстати, я думаю, Деду Морозу в любом случае можно выступать без маски, такая борода с подкладками, что в толщину как 25 масок", - делится герой возможными вариантами работы в условиях ковида.

При этом собственно Роспотребнадзор Татарстана не стал давать никаких рекомендаций по поводу деятельности Дедов Морозов в новогоднюю ночь в условиях коронавируса. В ведомстве пояснили, что оценить степень риска заражения должны сами родители, они же должны принять решение, стоит ли устраивать в этом году новогоднее шоу с приглашенными сказочными героями.

Несмотря на такой ответ, корреспондент ProKazan.ru решил обзвонить студии праздника и узнать, как планируют работать Деды Морозы в этот ковидный год.

Как оказалось, многие федеральные компании делают тесты сотрудникам раз в 3-5 дней и готовы предоставить соответствующую справку. Местные компании, в штате у которых всего несколько пар новогодних героев, тесты не делают, однако сообщают, что их сотрудники уже переболели коронавирусом, а значит имеют антитела. Частные же лица, решившие подзаработать на Новый год своей харизмой в роли обаятельного Дедушки Мороза и вовсе смеются: "Кого под такой толстой бородой они смогут заразить?" О том, какие еще нововведения в ковидый год увидела сфера профессиональных новогодних героев, читайте в материале ProKazan.ru.

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