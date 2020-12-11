Власти РФ дали бизнесу рекомендации по стоимости отдельных продуктов питания. В частности, по данным РИА Новости, речь идет о подсолнечном масле и сахаре.

Так, стоимость литра масла не должна составлять более 110 рублей, килограмма сахара - более 45 рублей в рознице. Оптовую стоимость рекомендуют установить на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей - за килограмм сахара.

Между тем жители Татарстана единогласно говорят об ощутимом повышении цен на продукты в регионе. Редакция ProKazan.ru провела опрос, согласно которому рост цен заметило подавляющее большинство опрошенных.

Мы не просто заметили, мы в шоке от цен!

Да цены вообще дико растут, ни на что не хватает денег - жалуются в комментариях подписчики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал правительство оперативно отреагировать на рост цен на продукты питания и до 14 декабря поручил подготовить нормативно-правовые акты для решения проблемы.