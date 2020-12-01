На 1 декабря в Татарстане зарегистрировано две смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Скончались двое мужчин, одному из них было 79 лет, его привезли в больницу с коронавирусом, при этом у него были хронические заболевания.

Второму пациенту было 64 года, его привезли в больницу с пневмонией. Состояние ухудшилось на фоне обострения сопутствующих заболеваний.

На данный момент с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 138 случаев смертей от коронавируса.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 85 случаев заражения коронавирусом.