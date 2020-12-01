По данным оперштаба Татарстана на 1 декабря в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Так, среди заболевших 6 человек от 18 до 30 лет, 28 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 13 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 22 человека в возрасте от 60 до 70 лет, 15 человек от 70 до 80 лет и 1 человек от 80 до 90 лет», - говорится в сообщении.

В Казани выявили 44 человека с коронавирусом, 10 человек в Набережных Челнах. Всего на 1 декабря в Татарстане за весь период пандемии зарегистрировано 10 424 случая заражения коронавирусом, 9139 человек выздоровели, 64 за сутки.

Читайте также:

- Роспотребнадзор Татарстана ввел ограничения на катках и лыжных базах

- Назван фактор, который может повлиять на вспышку коронавируса в Татарстане.