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Фото: pixabay.com

На 1 декабря в Татарстане зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом

01.12.2020, 11:47 118 0 prokazan.ru

По данным оперштаба Татарстана на 1 декабря в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 22 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Так, среди заболевших 6 человек от 18 до 30 лет, 28 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 13 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 22 человека в возрасте от 60 до 70 лет, 15 человек от 70 до 80 лет и 1 человек от 80 до 90 лет», - говорится в сообщении.

В Казани выявили 44 человека с коронавирусом, 10 человек в Набережных Челнах. Всего на 1 декабря в Татарстане за весь период пандемии зарегистрировано 10 424 случая заражения коронавирусом, 9139 человек выздоровели, 64 за сутки.

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СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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