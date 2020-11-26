Жителя Татарстана могут лишить водительского удостоверения из-за алкоголизма

В Татарстане прокуратура провела проверку в отношении 31-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина состоит на учете нарколога в связи с синдромом алкогольной зависимости, при этом он имеет водительское удостоверение.

Прокуратура имеет достаточно оснований для лишения мужчины прав управления. По результатам проверки в суд было направлено административное исковое заявление о прекращении действия прав.

На данный момент акт рассматривается.

Напомним, в недавнем ДТП в Казани у Ак Барс Арены водитель-виновник был с признаками опьянения.