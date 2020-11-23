Итоги дня в Татарстане: смертельные ДТП, Роспотребнадзор о закрытии региона, нарушения на заводе

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина рассказала, планируют ли закрывать регион на карантин, как это было в апреле из-за роста заболеваемости коронавирусом.

23 ноября унес жизни двух водителей. Одно ДТП произошло на трассе Татарстана у Агрыза - 74-летний мужчина в болезненном состоянии вылетел на встречку и врезался в машину. Второе ДТП произошло в Казани у Ак Барс арены. Там столкнулись 6 машин, сотрудники ГИБДД сообщают, что по предварительной информации водитель-виновник был пьян.

Сотрудник сообщил о нарушениях на заводе "Нэфис Косметикс" в Казани и подал на них в суд. Вообще этот завод в центре города, и, если что пойдет не так, водородное оборудование поспешит сделать большой бум. Сотрудник рассказывает, что сейчас там, кроме антисанитарии (показывает неприятное видео), как раз все работает на износ, компрессоры гудят, трясутся и всегда превышают допустимую норму.