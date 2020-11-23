«Я рисковал жизнью каждый день»: сотрудник сообщил о нарушениях на заводе «Нэфис Косметикс» в Казани

В редакцию ProKazan.ru обратился местный житель Святослав Титов. Он рассказал, что работает в компании "Нэфис Косметикс" машинистом компрессора, однако был вынужден подать на предприятие в суд с общей суммой иска 1 миллион рублей. По его словам, на заводе не соблюдаются ни санитарные нормы, ни техника безопасности. Теперь мужчина утверждает: это угроза не только для работников, но и для жизни города.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил со Святославом об обнаруженных им нарушениях на заводе, изучил историю самой компании и обратился на завод за комментариями. О том, что мы узнали, читайте в нашем материале.

"Если произойдет взрыв водорода на заводе, центра города просто не будет уже"

"Нэфис Косметикс" - компания, производящая средства для стирки, моющие и чистящие средства. Это одно из старейших предприятий России, название которого в переводе с татарского означает "прелестный", "изысканный". Оно выросло из мыловаренного и свечного завода №1 фабрикантов Крестовниковых, созданного еще в 1855 году. Сегодня продукция этого предприятия распространяется по всей территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси и стран СНГ. Это известные каждому бренды "AOS", "BiMAX", "Sorti", "Биолан", "Я Родился" и многие другие. Именно сюда пришел Святослав, когда в феврале 2020-го года искал работу.

"Я устроился в "Нэфис Косметикс" по профессии - раньше уже отучился на машиниста компрессора. Работаем мы там с водородом. Сами понимаете, что это опасно, к тому же "Нэфис Косметикс" находится в центре города. И ничего хорошего городу не будет, если что-то выйдет из строя", - рассказывает Святослав.

Работник сообщает, что все компрессоры на предприятии сейчас работают на износ. Он показывает видео, на котором видно, что допустимый уровень давления превышен. Как он объясняет, при чрезмерном повышении давления в ступени компрессора температура сжатого воздуха в ней может оказаться выше температуры самовоспламенения паров масла. Именно это вызовет горение масла и взрыв компрессора. Кроме того, взрыв может возникнуть и из-за неправильного ремонта. Как говорит Святослав, чинят оборудование в "Нэфис Косметикс" люди без допуска. После последнего такого ремонта, отмечает он, компрессор как раз стало сильно трясти.

"Компрессоры работают на износ, потому что заводу нужна выработка, - поясняет Святослав. - Пытаются все соки выжать. А у нас очень старые компрессоры, 90-ых. Все запчасти старые, поэтому постоянно нарушается определенная норма. Например, компрессор должен один работать, а они берут и на одну трубу два компрессора пускают. Из-за этого очень большая нагрузка. Если что-то пойдет не так, возможно, произойдет взрыв. А если произойдет взрыв водорода на заводе, я думаю, что центра города просто не будет уже. Я сам удивляюсь, как с таким старым оборудованием завод вообще работает. Водород страшнее газа, страшнее пропана! Люди из него делают бомбы, но глаза закрывают, когда выработка нужна. Они просто высасывают с этого оборудования деньги", - делится сотрудник.

Примеры происшествий на подобных заводах уже имеются. Так, 18 сентября 2020-го года произошло масштабное возгорание водорода в Новомосковске Тульской области на химкомбинате НАК "Азот". В результате разрушения распределителя в трубопроводе начался пожар, успевший охватить огнем 10 квадратных метров (примерно размер комнаты - прим. ред.) до прибытия служб спасения. В результате происшествия никто не пострадал, однако сами жители в соцсетях отмечали, что ощутили в момент взрыва толчок.

"Весь завод сидел без спецодежды!"

Еще одно нарушение, на которое указывает Святослав, - это отсутствие спецодежды. Несмотря на опасные условия работы, ему приходилось работать в тапочках Чтобы ее получить, Святославу пришлось обратиться в Роструд.

"До сентября не выдавалась спецодежда защитная. Я работал в тапочках, футболке и старых штанах с другой работы, работал так с газом, с водородом. И не только мне не выдавали. Весь завод сидел без спецодежды! Кто-то там из дома что-то принесет, кто еще что-то. Потом я начал требовать спецодежду. Они говорили - придет, придет. Но ничего не менялось, и я обратился в Роструд. Сразу же мне позвонил инспектор из охраны труда у нас на заводе. Вот это все - "давайте встретимся, поговорим". Пытались как-то загладить, просили забрать обращение и прочее. Но спецодежду после этого выдали сразу, в течение двух дней. И зимние ботинки дали, и летние. Наушники предложили выдать, потому что у нас в цеху очень сильный звук от компрессоров, и защиту выдавать для ушей обязательно".

"Хочешь сходить в туалет и не можешь"

Раньше Святослав уже работал на аналогичной позиции в "Газпроме", однако прежде с такими нарушениями не сталкивался. Мужчина отмечает, что в целом на заводе царит антисанитария. Свои слова он подтверждает видеозаписью.

"Вообще когда устроился, сразу же увидел антисанитарные условия. Хочешь сходить в туалет и не можешь! Боишься что-то подцепить. Ванная так же, уборщицы нет. Моют вне обязанностей сами сотрудники", - заключает Святослав.

Еще одно правило на работе - невозможность отказываться от подобных "добровольно-принудительных" поручений. Пойти поработать грузчиком в другом цехе, помыть полы, что-то починить здесь считается обязательным. В случае отказа вежливо просят подписать заявление на уход, как было, например, со Святославом.

"Другие это делают, потому что боятся увольнения. Я сказал, что делать всего этого не буду, это не входит в мои трудовые обязанности, - обосновывает свое решение сотрудник. - Начальник, конечно, попросил уволиться, но я не стану делать этого сам".

За отказ от выполнения дополнительных обязанностей Святослава лишили премии. Сумма всего 2500 рублей, однако при общей заработной плате в 18 000 это довольно существенный минус.

"Я подумал-подумал, и понял, что все это время я работал в действительно опасных условиях. Я рисковал жизнью каждый день. После ремонта третий компрессор сильно трясется. Я вообще боюсь, что он может взорваться, поэтому подал в суд. Работу я потерять не боюсь. Я за нее особо не держусь. Но если ничего не пытаться сделать, ничего и не изменится", - уверенно заявляет машинист компрессора.

Миллион за вредные условия и лишение премии: дело пошло в суд

Согласно исковому заявлению, отправленному в Приволжский районный суд города Казани, Святослав требует 300 тысяч компенсации за 7 месяцев работы без спецформы, что связано с угрозой для жизни и здоровья. Также он просит суд взыскать с "Нэфис Косметикс" 200 000 тысяч "за незаконное лишение премии и моральный ущерб" и 500 000 тысяч рублей "за опасные и вредные условия труда с начала работы и по сегодняшний день".

Корреспондент ProKazan.ru обратился в компанию с просьбой прокомментировать описанные Святославом нарушения, а также оценить возможную угрозу для города в случае происшествия на водородном компрессоре.

В пресс-службе "Нэфис Косметикс" сообщили, что еще не получили исковое заявление, и потому все комментарии будут предоставлены после решения суда.

"Однако хотелось бы сразу прояснить, что заявление сотрудника о том, что оборудование эксплуатируется вне установленных нормативами рамках не соответствует действительности. Все оборудование проходит планово-предупредительный ремонт специалистами, имеющими нужную квалификацию, что подтверждается соответствующими документами", - добавили также в организации.

Казанец сообщил о нарушениях на химическом заводе в центре города Фото rbc

Напомним, что ранее "Нэфис Косметикс" был замечен в нарушении требований к технике безопасности. В 2013 году Роспотребнадзор выявил в компании более 120 эпизодов. В основном претензии были предъявлены к области промышленной безопасности, работе химически опасных и взрывоопасных производств, среди них, например, отсутствие системы, позволяющей проводить газовый анализ. Также были отмечены нарушения в области эксплуатации компрессорной станции, системы газопотребления, тепловых и электрических энергоустановок, грузоподъемных сооружений и механизмов. А в 2008 году "Нэфис Косметикс" пришлось проходить проверки в связи с многочисленными жалобами казанцев на химический запах воды в Булаке.

Кроме того, согласно данным сайта RusProfile, в марте-апреле 2020 года была инициирована проверка под контролем МЧС. Она проводилась с целью устранения ранее выявленных прокуратурой нарушений требований пожарной безопасности. По ее итогам вновь обнаружено 2 эпизода. Последняя проверка началась 2 ноября и длится на момент публикации статьи.

Сам Святослав сейчас ждет подтверждения принятия процессуального решения по принятию искового заявления. Редакция ProKazan.ru также продолжит следить за ходом этого процесса.

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