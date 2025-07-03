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Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Вред жирной еды и инфекций объяснили ученые

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Исследователи Тюменского государственного университета выяснили, что заболевания органов пищеварения, такие как гастрит и холецистит, связаны с окислительным стрессом. Это состояние возникает, когда в организме свободных радикалов становится больше, чем антиоксидантов.

Ольга Пузикова, аспирант Школы естественных наук ТюмГУ, объяснила, что избыточное количество свободных радикалов повреждает ДНК, белки и липиды, что ведет к разрушению клеток органов пищеварительной системы, включая желудок, кишечник и желчный пузырь.

Ученые выделили два основных фактора, способствующих усилению окислительного стресса при заболеваниях пищеварительной системы. Первый — инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori, которая усиливает окислительный стресс через иммунный ответ. Второй фактор — перекисное окисление липидов, происходящее при потреблении большого количества жирной пищи, такой как жареные продукты, мясо, колбасы и бекон. Это также способствует окислительному стрессу.

Исследования проводились в одной из клиник Тюмени, и их результаты могут помочь в разработке рекомендаций по профилактике заболеваний пищеварительной системы. В будущем ученые планируют изучать данные о заболеваниях эндокринной системы, расстройствах питания, нарушениях обмена веществ и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Источник: kazanonline24.ru

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