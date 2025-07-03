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Компания Archer Aviation начала испытания аэротакси в ОАЭ

В ОАЭ испытывают летающие такси для будущего.

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Компания Archer Aviation, разрабатывающая электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП), сообщила о начале испытаний своего аэротакси Midnight в Абу-Даби, ОАЭ. Тестирование прошло в аэропорту Аль-Батин, где проверяли аппараты в условиях высокой температуры, влажности и песчаной пыли с целью подготовки к коммерческому запуску в регионе.

Archer Aviation планирует подтвердить надежность своего аэротакси для эксплуатации в климате ОАЭ и подготовить все необходимые документы для сертификации.

Модель Midnight предназначена для перевозки четырех пассажиров и пилота и ориентирована на короткие маршруты по городским и пригородным территориям.

Стоит отметить, что испытания Archer проводились вскоре после аналогичных полетов конкурента — компании Joby Aviation, которая также готовится выйти на рынок ОАЭ.

Источник: kazanonline24.ru

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