В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о возможности введения тотального карантина

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о возможности введения карантина и закрытия границ, как это было в апреле.

«Во-первых, Роспотребнадзор не вводит запреты, на сегодня речь об этом не идет. Карантин вводит республиканская власть и для обеспечения привлекаются определенные силы. Во-вторых, сейчас ситуация не простая, но стабильная, и речь о том, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничения, на сегодняшнем этапе не идет. Мы согласовываем в усеченным формате различные мероприятия. Также мы продолжаем готовиться к Президентской детской елке», - сказала Любовь Авдонина.

Также спикер отметила, что в таком формате, при соблюдении всех мер безопасности планируется работать до конца года, чтобы не отменять праздничные мероприятия.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 73 случая заражения коронавирусом.