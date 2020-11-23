Пробки 9 баллов: снегопад принес в Казань дорожный коллапс

23 ноября на Казань обрушился долгожданный снегопад. С самого утра на трассах Татарстана и в Казани произошло два смертельных ДТП.

К вечеру лучше не стало – город стоит в пробках. По данным сервиса Яндекс пробки на 17:32 в Казани 9 баллов. Стоят улицы Татарстан, Лево-Булачная, Ташаяк, Саид-Галеева, Миннулина, Вишневского, Ершова, Наразбаева, Павлюхина, часть Даурской, Гвардейская, Родины, Сахарова, Вахитова, Большая Крыловка, Серова, Декабристов, Витера.

Также судя по картам в городе 6 ДТП. Водителей призывают быть внимательными и аккуратными.

В свою очередь Гидрометцентр Татарстана предупреждает, что снегопад местами в республике и Казани продлится до 18:00 24 ноября.