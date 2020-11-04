В Казани мужчину закололи горлышком от разбитой бутылки и оставили умирать в подъезде

В Дербышках на улице мира нашли сегодня тело мужчины. Об этом сообщает Татарстан-24.

Окровавленное тело лежало в подъезде на лестничной площадке. Убитого не опознал никто из жильцов. Предполагается, что в одной из квартир между мужчинами завязалась ссора. Задержанный перерезал горло своему сопернику и оставил умирать на лестничной площадке.

По сообщению Следственного Комитета РФ по РТ, уже возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый - ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний мужчина.

Напомним, что ранее женщина в Татарстане убила одного сына и пыталась убить второго. За совершенное она ответит перед судом.