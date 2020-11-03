34-летняя жительница Казани предстанет перед судом за убийство сына и покушение на убийство

В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Казани. Она обвиняется в убийстве 9-летнего сына и покушении на убийство 7-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«По версии следствия, 1 марта 2020 года женщина у себя в квартире ударила 7-летнего сына ножом не менее трех раз, после этого этим же ножом не менее 9 раз ударил второго сына-близнеца. От полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Эксперты выявили у обвиняемой параноидную шизофрению, которая лишает ее осознавать характер и общественную опасность своих действий. Ей требуется постоянное наблюдение врачей и принудительное лечение.

На данный момент женщина находится под стражей. В ближайшее время дело будет передано в суд Казани.

Ранее стало известно, как себя чувствует второй мальчик.