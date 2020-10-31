В сети появилось видео 16-летнего подростка, который напал на отдел полиции в Кукморе. В результате нападения подростка застрелили, один полицейский в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В обращении молодой человек рассказывает, что идет "Поджигать кафе - мерзкое, шайтанское место, где продают алкоголь, в котором слушают музыку, его не будет". Далее он рассказывает и даже призывает мусульман бороться "со злом" и не быть равнодушными.

Напомним, муфтий Татарстана прокомментировал произошедшее и сообщил, что подросток не был прихожанином ни одной мечети республики.