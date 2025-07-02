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Блогер пожаловался на мат и крики детей на российских курортах

Турист поделился, что его больше всего раздража...

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Блогер Денис Забелин рассказал, что ему не нравится на курортах России. По его словам, на отдыхе его раздражают постоянный шум, крики детей и мат, который звучит повсеместно. Автор блога «Жизнь в движении» отметил, что это особенно заметно на пляжах и в местах с массовыми развлечениями, где «аниматоры» создают дополнительный грохот.

Другим недостатком Забелин назвал переполненные пляжи и завышенные цены на жилье. По его словам, стоимость стандартного номера в гостевом доме может быть сопоставима с ценой люкса, а качество обслуживания не дотягивает до уровня даже придорожного мотеля.

Чтобы избежать толпы и насладиться тишиной, блогер предпочитает отдыхать на Черном море весной и осенью, когда пляжи пустые, а жилье дешевле. В качестве альтернативы южным курортам он порекомендовал отдых в Москве или других регионах Европейской России.

Источник: runews24.ru

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