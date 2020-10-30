Муфтий Татарстана прокомментировал несостоявшийся теракт 16-летнего подростка

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал несостоявшийся теракт в Кукморском отделении полиции.

«Сегодня в Кукморе злоумышленник попавший под влияние деструктивной идеологии, совершил нападение на отдел полиции. Он избрал нашу республику плацдармом для своего, хвала Аллаху, несостоявшегося теракта. Мусульманская общественность Татарстана потрясена случившимся и решительно осуждает терроризм и экстремизм во всех его формах и проявлениях», - написал он на странице в «Инстаграм».

Также Камиль хазрат отметил, что подросток не был прихожанином ни одной из республиканских мечетей.

«Террорист совершил не только уголовное преступление, покусившись на жизнь людей, но и попытался бросить тень на великие человеколюбивые ценности нашей святой и пречистой религии. Надеюсь, что эта провокация не возымеет никакого действия, ибо жители Татарстана хорошо и не понаслышке знают, что в нашей республике ислам исповедуется исключительно как религия мира, добра и милосердия», - заключил муфтий.

Напомним, подросток напал на отдел полиции ночью 30 октября со словами «Я вас всех убью». При задержании сотрудниками полиции оказал активное сопротивление и размахивал ножом, зацепив полицейского. Второму сотруднику пришлось применить табельное оружие, в результате подросток погиб.