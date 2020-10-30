30 октября ночью на отдел полиции по Кукморскому району напал 16-летний подросток. Он перекинул на парковку бутылку с горючей смесью, после кинул еще одну, а потом попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Когда полицейские догнали подростка, он начал им угрожать ножом. На требования прекратить противоправные действия молодой человек не реагировал. При задержании несколько раз ударил ножом полицейского. В итоге полицейские применили табельное оружие, молодой человек скончался на месте», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По имеющейся информации, молодой человек кидал бутылки с горючей смесью и кричал: «Аллах Акбар, я вас всех убью».