В сети появились подробности жизни 16-летнего Виталия Антипова, который напал на Кукморский отдел полиции, ранил полицейского и оказал активное сопротивление при задержании. В результате подростка застрелили.

Как пишет Mash, семья Виталия не так давно приехала в Татарстан, до этого они жили в Удмуртии и Башкортостане. Отчим подростка – Марат Замалиев, по совместительству работодатель мальчика, познакомился с матерью Виталия в Ижевске. Там же подросток учился в мусульманской школе "Гармония" и принял ислам.

По имеющейся информации, Марат Замалиев был судим за изготовление оружия также в Ижевске.

Кстати, перед нападением на отдел полиции Виталий записал видеообращение, а за день до трагедии парень рассказал в школе, что скоро о нем узнает весь мир.

Напомним, подростка застрелили за активное сопротивление и ранение сотрудника полиции.