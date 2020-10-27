Итоги дня в Татарстане: всеобщий масочный режим, митинг в Казани, коронавирусные смерти

В Казань из Нижнекамска приехали обманутые пайщики ЖК "Триумф-НК". Они сообщили, что намерены встретиться со всеми представителями прокуратуры и следкома, чтобы им вернули деньги, а виновных наказали, но не все так просто.

Роспотребнадзор России опубликовал постановление, в котором говорится, что все россияне обязаны носить маски в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках. При этом в постановление есть очень интересные рекомендации главам регионов (которые, кажется, мало кто будет использовать).

Оперштаб Татарстана подтвердил две новые смерти от коронавируса. При этом информация, в каких больницах они умерли отсутствует.

Коронавирусная статистика пробивает очередное дно: чуть ли не каждый день в России ставится новый рекорд по заражениям, Испания с Израилем и вовсе возвращают карантин. Татарстан в этом плане тоже не стал исключением: в субботу выявили самый высокий за последние 4 месяца показатель заболевших. Но это, похоже, никого не пугает